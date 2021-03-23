РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Во дворах жилого комплекса «Новокрасково» Люберец инспекторы ГИБДД рассказали юным пешеходам о правилах безопасного передвижения по территории. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие прошло в рамках акции «Безопасный двор». Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции совместно с инспектором ПДН Малаховского отдела полиции побеседовали с детьми, гуляющими в ЖК, об осторожном поведении во дворах и об опасностях, связанных с ограниченной видимостью при переходе проезжей части из-за припаркованных во дворе автомобилей.

Беседуя с родителями, сопровождающими ребят на прогулке, инспекторы рассказали об основных причинах несчастных случаев с детьми во дворах и рекомендовали им контролировать безопасность прогулок малышей и использовать световозвращающие элементы на их одежде.

Также в рамках реализации социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!» инспекторы советовали родителям в обязательном порядке использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей.

Несовершеннолетним участникам дорожного движения выдали светоотражающие наклейки и памятки, обучающие безопасному участию в дорожном движении. На дверях припаркованных во дворе автомобилей разместили индивидуальные информационные таблички с рекомендацией по обеспечению детской дорожной безопасности водителями и родителями.