РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско подарил отделению Всероссийского общества слепых в Люберцах ноутбук, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Люберецкое местное отделение ВОС активно осуществляет социальную поддержку и комплексную реабилитацию инвалидов по зрению. В адрес Дениско от общества поступило обращение о необходимости приобрести ноутбук для освоения компьютерной грамотности и реализации потенциальных возможностей людей, лишившихся зрения. Депутат подарил ноутбук обществу, пожелал здоровья и сил для преодоления трудностей и невзгод.

От имени Люберецкого отделения Всероссийского общества слепых депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый получили благодарственные письма за оказание помощи в реабилитации инвалидов по зрению.