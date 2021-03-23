РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В Подольске детсад №28 «Аистенок» подписал договор о сотрудничестве с Никольским храмом, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также просвещения между детским садом №28 «Аистенок» и приходом Никольского храма округа.

Договор был подписан заведующей дошкольным учреждением Светланой Примеровой и настоятелем Никольского храма священником Алексием Суриковым.