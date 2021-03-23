РИАМО - 23 мар. Сотрудники московской Госавтоинспекции спасли собаку породы чихуахуа, бегавшую по дороге, и вернули ее хозяйке, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Маленькую собаку полицейские увидели среди потока автомобилей на пересечении Балаклавского проспекта и Керченской улицы на юго-западе столицы. Инспекторы остановили движение транспорта, взяли собаку на руки и отвезли в подразделение, где вымыли и накормили.

«Позже информацию о спасенном животном передали в ОМВД по району Зюзино и через несколько дней хозяева нашлись», — отмечается в материале.

Людмила Константиновна и ее внук Дмитрий рассказали, что Моня потерялась во время прогулки. Они сердечно поблагодарили полицейских за спасение их домашнего любимца.