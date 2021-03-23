РИАМО - 23 мар. На западном участке Большой кольцевой линии метро началась накатка путей от станции «Хорошевская» до оборотных тупиков за станцией «Мневники», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках подготовки к вводу западного участка БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» и для обеспечения безопасности при эксплуатации проведены исследования при помощи хозяйственного поезда с габаритным вагоном», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На участке также был запущен пробный поезд, оборудованный вагоном-лабораторией для диагностики верхнего строения пути. После положительных результатов диагностики габарита тоннеля и верхнего строения пути техническими поездами, несколько дней на участке будет вестись накатка путей.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, накатка путей будет проводиться при помощи пустых составов «Москва» по графику метрополитена.

Первый пусковой этап западного участка БКЛ включает станции «Карамышевская» и «Мневники». На втором этапе планируется завершить до конца года строительство станций «Терехово» и «Кунцевская». Открытие данного участка позволит улучшить транспортное обслуживание близлежащих районов с населением свыше 530 тыс. человек.

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