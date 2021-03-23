РИАМО - 23 мар. Сладкие продукты представляют собой мощный источник энергии, необходимой утром для того, чтобы быстрее включиться в работу, сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Изначально в работу нужно включиться мозгу, а после – мышцам и организму. Человек также должен различать сахара естественные и добавленные.

«С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем», – сказал Бобровский в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в конце или во время приема пищи можно есть естественный сахар, к которому относятся фрукты и ягоды, при условии адекватных доз, а добавленный сахар лучше исключать.

Стоит учитывать, что завтрак, состоящий только из сладостей, дает «короткую сытость», становится причиной возникающего вскоре желания поесть.

Бобровский отметил, что углеводы делятся на простые и сложны. Простые сахара дают короткую сытость, то есть при утреннем приеме пищи в виде двух фруктов оставаться сытым продолжительное время не выйдет. Организм для полноценной сытости нуждается в жире и белке.

Так, примером сбалансированного завтрака, по словам диетолога, является тарелка наполовину занятая овощами и фруктами, на четверть – зерновыми, а еще одну четверть нужно заполнить мясными или белковыми продуктами.