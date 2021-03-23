РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подрядная организация небрежно сделала ремонт подъезда в доме на улице Дмитрия Холодова и оставила много мусора, сообщил депутат совета депутатов Подольска Олег Паскарь.

Депутат фракции «Единая Россия», куратор партийного проекта «Городская среда» на территории Подольска Олег Паскарь посмотрел, как проходит ремонт третьего подъезда дома №4 на улице Дмитрия Холодова.

«В целом ремонт выполнен неплохо, но есть ряд замечаний. Очень много мусора, который надо убрать по окончании работ. Кроме того, некоторые вещи сделаны небрежно, и это никак не отмыть. Будем обращаться в подрядную организацию», - написал Паскарь в своем Instagram-аккаунте.