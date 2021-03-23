РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Благодарственные письма вручили жителям Балашихи за вклад в продвижение общественных инициатив и развитие округа, в рамках движения общественной поддержки «Балашиха - стремительно растущий город» они выдвинули около 100 идей, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

23 марта в детском саду №1 «Росинка» состоялась встреча с активом микрорайона Ольгино. Ее участниками стали сотрудники дошкольного учреждения и инициативные жители, которых наградили благодарственными письмами за вклад в продвижение общественных инициатив и развитие городского округа.

Благоустройство лесопарка, строительство многопрофильной больницы и школы - такие социально значимые инициативы предложили жители микрорайона Ольгино в рамках движения общественной поддержки «Балашиха - стремительно растущий город». Всего они выдвинули около 100 идей.

Движение «Балашиха - стремительно растущий город» призвано помочь жителям, у которых есть идеи по улучшению жизни в микрорайонах города, быть услышанными.

Лидеры движения - председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов и Тарас Ефимов.