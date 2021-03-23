РИАМО - 23 мар. Средний размер потребительских кредитов в РФ за февраль текущего увеличился на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Информация приводится на основе данных от 4 тыс. кредиторов на февраль 2021 года.

«В феврале 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 264,8 тыс. рублей», — сообщает бюро.

Средний чек потребкредита заметно вырос и по сравнению с январем — на 17,7%.

Наибольший средний размер потребкредитов среди регионов РФ отмечен в Москве (537,2 тыс. рублей), Московской области (416,2 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (367,4 тыс. рублей).