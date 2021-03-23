РИАМО - 23 мар. На территории городского округа Лыткарино построили предприятие по производству лифтов, новый производственный комплекс позволит создать 150 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье будут производить лифтовые комплексы и комплектующие к ним. Строительство производственной базы завершила компания ООО «КомБизнесПроект» на территории городского округа Лыткарино», – говорится в сообщении.

Объект введут в эксплуатацию в ближайшее время. Объем инвестиций в проект составил 350 млн рублей.

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации было выдано Главгосстройнадзором региона в середине марта.