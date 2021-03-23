РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Пробный тренировочный ЕГЭ без участия детей провели в Котельниках для проверки готовности к проведению экзаменов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе провели пробный тренировочный ЕГЭ по географии на базе образовательных школ №№1 и 3. Он проходил без участия детей. Таким образом проверили работоспособность оборудования, провели приемку материалов и инструктаж работников, а также оценили готовность специалистов к участию в процедуре проведения ЕГЭ.

Помимо этого, прошла отработка внештатных ситуаций, связанных с заменой оборудования. По результатам пробной тренировки экзамены прошли в установленном порядке, нарушений не выявили.

Первые экзамены по географии, литературе и химии пройдут 31 мая. В этом году экзамены будут сдавать 82 выпускника котельниковских школ.