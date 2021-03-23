РИАМО - 23 мар. Доследственная проверка по факту смерти трехмесячного ребенка назначена в Солнечногорске, младенца ненадолго одного оставила мать, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Известно, что после кормления мама ребенка оставила его ненадолго одного. Женщина себя плохо чувствовала из-за обострения хронической болезни. Когда она вернулась к сыну, то обнаружила его без признаков жизни.

«В настоящее время следователем выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрошены родители ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.

Семья характеризуется положительно.