РИАМО - 23 мар. Суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием об изъятии в доход государства средств и имущества бывшего главы Клинского района Александра Постриганя, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Имущество, о котором идет речь в исковом заявлении, было получено экс-чиновником из непредусмотренных законом источников. Всего у Постриганя изъяли средств и объектов на 920 млн рублей», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в период работы в должности главы администрации Клинского района Постригань с помощью родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, в том числе на нежилые здания, коммерческое помещение и земли лесфонда.

Своими действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на сумму порядка 50 миллионов рублей.

Следствие приняло меры, чтобы возместить ущерб, нанесенный государству Постриганем. Наложены аресты на множество объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и даже гостиница в Королевстве Испания.

Было принято решение об обращении имущества Постриганя и аффилированных ему лиц общей стоимостью в 10 миллиардов рублей в доход государству.