РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в молодежной акции «Стань донором крови» по 26 марта, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сдать кровь может любой желающий в возрасте от 18 лет с 8:00 до 11:00 на Подольской станции переливания крови по адресу: улица Кирова, дом №9.

Акция проводится в целях решения проблем с нехваткой донорской крови и популяризации донорства среди молодежи. Участникам при себе обязательно необходимо иметь паспорт.