РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева работы по строительству школы в микрорайоне Финский Щелкова начнутся в этом году, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ранее строительные работы из-за сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, были перенесены на 2023 год, однако глава городского округа Андрей Булгаков лично взялся за проработку проблемы.

«Этой школы жители Финского ждут с нетерпением – микрорайон густонаселенный, и родителям приходится возить детей в отдаленные учреждения. Объект позволит сделать жизнь множества людей комфортнее, а образование в округе станет более доступным и качественным», – говорится в сообщении.

На данный момент уже выполнены проектно-изыскательные работы и получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. Учреждение образования будет рассчитано на 825 мест.