РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. День кадетских классов торжественно отметили в школе №9 подмосковной Балашихи, самым активным учащимся вручили почетные грамоты, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего в школе №9 обучение по основам военной службы в шести кадетских классах проходят 156 детей.

В ходе мероприятия школьники презентовали работы о своей деятельности, показали знания и умения в военном деле и приняли поздравления от почетных гостей. Депутат Мособлдумы Николай Черкасов и депутат городского совета Андрей Холод наградили самых активных учащихся кадетских классов почетными грамотами.

Черкасов пожелал кадетам заниматься своим делом осознанно, чтобы они не просто получили знания, а почувствовали плечо товарища, коллектива, дорожили этим чувством и знали, что нельзя подвести свое окружение, потому что от каждого из них зависит командный успех в целом.

Физическая подготовка, военная эстафета, математическая грамотность, сборка-разборка автомата, медицинские знания – все это предстояло показать ребятам во время тематической игры.

По словам ученика Андрея Емельянова, кадетский класс – это большая ответственность, это пример школы.

«Еще мы очень дружные, у нас очень хороший класс. Я со своими одноклассниками занимаюсь общественной деятельностью. Выезжаем на кадетские балы, на другие мероприятия. До пандемии мы участвовали в соревнованиях между кадетскими классами разных школ», – отметил Емельянов.