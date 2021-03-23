РИАМО - 23 мар. Доследственная проверка назначена после обнаружения тел 82-летней пенсионерки и ее 59-летнего сына, тела были найдены в квартире по улице Шаболовка в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«В ходе осмотра установлено, что в квартире не обнаружены следы борьбы, порядок не нарушен, а входная дверь была закрыта изнутри», – сказала Иванова.

На текущий момент проводится проверочные мероприятия, они направлены на установление обстоятельств произошедшего. Чтобы установить точную причину смерти женщины и ее сына назначены судебно-медицинские исследования.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.