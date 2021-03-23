РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. На реке Пахре в подмосковном Подольске снизят уровень воды с 25 марта для безопасного пропуска паводковых вод, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с проведением МУП «Водоканал» с 25 марта по 10 апреля противопаводковых мероприятий на плотине, будет понижен уровень воды в реке Пахре для безопасного пропуска паводковых вод.

Жителей округа предупредили, что нахождение на льду может быть опасным для жизни.