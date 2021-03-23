РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Врачи Балашихинской областной больницы провели экстренную операцию и спасли 2-летнего ребенка, проглотившего 20 магнитов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ребенок поступил в больницу с болями в животе. В результате рентген-диагностики у мальчика в кишечнике были обнаружены инородные тела.

«Требовалась экстренная операция, поскольку состояние ребенка ухудшалось. Врачи удалили инородные тела – это оказались магниты, ушили перформативные отверстия желудка и тонкой кишки», – сказал заведующий филиалом №2 Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко.

Благодаря тому, что родители сразу обратились за медицинской помощью в больницу, операция прошла успешно. Ребенок быстро пошел на поправку. На данный момент он уже выписан из больницы.

При проглатывании нескольких магнитов за короткий промежуток времени для ребенка возникает серьезная опасность. Соединяясь вместе, магниты могут зажать между собой стенку кишечника. На данных участках образуются отверстия, и если вовремя не обратиться к врачу, ситуация может привести к летальному исходу.

Специалисты призывают родителей с особым вниманием и ответственностью подходить к выбору игрушек для детей, а также следить за тем, чтобы в поле зрения ребенка не попадали мелкие предметы: монеты, батарейки, кнопки, иглы, части игрушек, кольца, цепочки. При появлении болей в животе у ребенка необходимо обратиться за медицинской помощью.