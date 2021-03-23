РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска по ночам начали эвакуировать автомобили, стоящие в неположенных местах, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Автовладельцев убедительно попросили не парковать автомобили под запрещающими знаками, на тротуарах, местах для инвалидов, если на автомобиле нет соответствующего знака, а у владельца - разрешения.

В микрорайоне Климовск большое количество нарушений зафиксировали в ночное время на проезжей части улицы Первомайской. Автомобили нарушителей начали эвакуировать на спецстоянку.