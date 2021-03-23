РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Юный саксофонист детской музыкальной школы №2 Подольска Егор Шемякин представил округ на X Международном конкурсе-фестивале молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова, сообщается на сайте администрации округа.

Юбилейный международный конкурс-фестиваль молодых исполнителей начался 22 марта и завершится 27 марта на базе московской детской школы искусств «Кусково».

По итогам регионального конкурса на международном уровне город Подольск представил Шемякин. Молодой саксофонист обучается игре на инструменте в детской музыкальной школе №2. Музыкант борется за победу с другими одаренными детьми из разных регионов России, а также Латвии, Австрии, Белоруссии и Казахстана.

Международный конкурс-фестиваль призван способствовать развитию творчества юных исполнителей, совершенствованию их профессионального мастерства, пропаганде и широкой популяризации музыки. В конкурсе принимают участие ученики детских школ искусств и детских музыкальных школ, студенты средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусства, участники духовых оркестров различных студий при домах творчества, учащиеся общеобразовательных учреждений.

X конкурс-фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, а также методического центра по направлению «Духовые и ударные инструменты» Москвы, московской детской школы искусств «Кусково», камерного оркестра Antonio-orchestra, Духовой академии Воронцова, Воронежского духового общества, Российского национального музея музыки, Московского музыкального общества, Духового общества имени В. Халилова, Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и других организаций.