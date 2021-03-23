РИАМО - 23 мар. Здание почтового отделения на Липецкой улице в районе Бирюлево-Восточное на юге столицы планируют капитально отремонтировать, проект реконструкции согласован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание отремонтируют снаружи и внутри, а также заменят инженерные коммуникации. Отремонтируют фасад, цоколь, заменят окна и двери. На главном входе установят грязезащитные решетки и повесят новую вывеску.

«В основной период будут выполняться демонтажные и строительно-монтажные работы, в том числе модернизация внутренних систем инженерно-технического обеспечения. Ремонт помещений включает обновление перегородок, внутреннюю отделку и замену конструкций пола», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, на пол положат покрытие из керамогранитной плитки, плиточного индустриального линолеума и напольной плитки, а также планируют отремонтировать модульные и реечные потолки.

В ходе ремонта создадут все удобства для маломобильных граждан. Для комфортного входа установят пандус, уложат тактильную плитку, наклеят направляющую тактильную ленту на металлическом пандусе и ступенях.