РИАМО - 23 мар. Здание почтового отделения на Липецкой улице в районе Бирюлево-Восточное на юге столицы планируют капитально отремонтировать, проект реконструкции согласован, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Здание отремонтируют снаружи и внутри, а также заменят инженерные коммуникации. Отремонтируют фасад, цоколь, заменят окна и двери. На главном входе установят грязезащитные решетки и повесят новую вывеску.
По его словам, на пол положат покрытие из керамогранитной плитки, плиточного индустриального линолеума и напольной плитки, а также планируют отремонтировать модульные и реечные потолки.
В ходе ремонта создадут все удобства для маломобильных граждан. Для комфортного входа установят пандус, уложат тактильную плитку, наклеят направляющую тактильную ленту на металлическом пандусе и ступенях.
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