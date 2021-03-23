РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. В Щелкове количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2020 году снизилось по сравнению с предыдущими годами, сообщил на заседании антинаркотической комиссии начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Щелковское» Антон Сюртуков.

«За 2020 год количество таких преступлений составило 190 случаев, в 2019 - 210. Также в 2020 году выявлено два преступления по организации и содержанию притонов для потребления наркотиков, два преступления по культивации наркосодержащих растений, один случай легализации денежных средств от продажи наркотиков и один случай контрабанды сильнодействующих наркотических веществ», - сказал Сюртуков.

Был проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий: «Мак», «Дилер», «Сообщи, где торгуют смертью», «Наркопритон». За 2020 год из незаконного оборота изъято 60 кг наркотических и психотропных веществ (кокаин, героин, амфетамин, метадон, гашиш, марихуана, синтетические наркотические средства).

Кроме того, в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий благодаря системе «Безопасный регион» сотрудниками отделения наркоконтроля МУ МВД России «Щелковское» выявлена организованная преступная группа, деятельность которой основывалась на сбыте наркотических средств через тайники-«закладки».