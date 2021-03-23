РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Воду отключат 24 марта в ряде жилых домов в микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи, сообщается в Instagram-аккаунте управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.

24 марта с 09:30 до 15:00 в микрорайоне 1 Мая в домах №№1, 2, 3, 5 будет отключено горячее и холодное водоснабжение в связи с проведением аварийных работ в доме №2 (разлив ХВС).

Работы будет проводить управляющая организация, бочка с водой будет находиться возле домов №№1 и 2.