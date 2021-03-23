РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Четыре воспитанницы спортшколы «Белка» Котельников заняли призовые места на Открытых соревнованиях по выездке в конноспортивном клубе «Белая Дача», сообщает пресс-служба администрации округа.

Первое место в дисциплине «Тест для начинающих» завоевала Анастасия Сергеева на лошади по имени Сэнди. Второе место в программе «Предварительный приз для детей» заняла Софья Мельникова на лошади по имени Труффальдино. Спортсменка выполнила норматив первого юношеского разряда.

Третье место разделили Стефания Кириллова на Труффальдино и Анастасия Макарова на Прихожанине. Спортсменки выполнили норматив второго юношеского разряда.