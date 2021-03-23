РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В Подольске толщина льда на реке Пахре во вторник увеличилась до 60 сантиметров, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями Противопожарно-спасательной службы Московской области. Во вторник дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша не выявлено ни одного человека.

Спасатели во время промера снова наткнулись на максимальное значение толщины льда на Пахре в 60 сантиметров. Вдоль береговой черты деревни Житнево в узкости Гнилуши, где ледяной наст сплошь и рядом заменили полыньи, дежурная смена льда, покрывающего реку, не обнаружила.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено.