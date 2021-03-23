РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Детский сад на 220 воспитанников построят в жилом комплексе «Столичный» в подмосковной Балашихе, все работы планируют завершить в начале 2023 года, сообщили в пресс-службе компании «Главстрой-Регионы».

«Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест на территории ЖК «Столичный». На участке площадью 0,75 га будет построено 3-этажное здание общей площадью 3880 кв м. Детский сад рассчитан на 220 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Набор будет производиться в 9 групп, распределенных по возрастному признаку – от ясельной до подготовительной», – сообщили в пресс-службе.

Срок сдачи объекта запланирован на I квартал 2023 года.

В здании сада разместятся 9 групповых ячеек, разделенных на несколько зон: раздевалку, групповую, буфетную, спальню, туалетную, умывальную. Также предусмотрены пищеблок, медицинский кабинет с процедурной комнатой, кабинет психолога/логопеда, музыкальный и физкультурный залы площадью 90 кв м каждый, помещения административного и хозяйственного назначения.

На уличной территории учреждения расположатся 9 площадок, индивидуальных для каждой группы, оснащенных теневыми навесами, игровыми и развивающими элементами, а также спортивная площадка. Предусмотрен и навес для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж. Территория будет украшена газонами и клумбами.

Застройщик объекта – «Главстрой-Регионы». Проект детского сада разработан архитекторами Проектного института №2 с соблюдением соответствующих требований и норм СанПиН.

На территории ЖК «Столичный» по проекту должны быть возведены 3 школы на 2550 мест и 4 детских сада на 640 мест, два из которых уже построены. В настоящее время готовятся к передаче городу еще один детский сад на 120 мест и общеобразовательная школа на 900 мест.

Компания «Главстрой-Регионы» входит в группу компаний «Главстрой» – один из крупнейших российских девелоперов, реализующий проекты комплексного развития городских территорий со строительством социальной, коммерческой и дорожной инфраструктуры и один из лидеров среди застройщиков Подмосковья по объемам продаж и ввода жилья в эксплуатацию.

Компания осуществляет полный цикл работ: инвестирование, проектирование, разработку концепции, застройку, ввод в строй объектов высокой степени сложности, а также их дальнейшую эксплуатацию.