РИАМО - 23 мар. Новую линию по производству шоколада с начинками представили на столичной фабрике «Рот Фронт», которая входит в холдинг «Объединенные кондитеры», передает во вторник корреспондент РИАМО.

По словам производителей, в год будет изготавливаться около 3,6 тыс. тонн лакомства. В том числе запланировано производство уникальной шоколадной плитки с тремя начинками.

«Реализация этого инновационного проекта позволит начать производство продуктов, востребованных на российском кондитерской рынке. Мы рассчитываем, что новые продукты позволят увеличить производство нашего шоколада на 10%», - сказал заместитель управляющего директора по контролю за реализацией приоритетно-целевых задач, член совета директоров ООО «Объединенные кондитеры» Николай Васюков.

Он добавил, что новая шоколадная продукция также пойдет на экспорт.

«Нашу новую продукцию ждут не только на российском рынке, но и далеко за пределами нашей страны. Экспорт осуществляется более чем в 45 стран мира: КНР, Германия, Израиль и другие», - отметил Васюков.

Кроме того, уже подписано соглашение об экспорте московского шоколада в Сингапур.

В холдинг «Объединенные кондитеры» входят 19 кондитерских предприятий и более 170 тыс. торговых точек по всей России. Главной особенностью фабрики «Рот Фронт» является уникальный цех по переработке какао-бобов - единственный в Москве и крупнейший в Европе. Цех ежегодно выпускает более 25 тыс. тонн шоколадных полуфабрикатов.