РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. На площадке «Метровагонмаша» (входит в состав ТМХ) в городском округе Мытищи состоялся онлайн-семинар, посвященный теме цифровизации промышленности в Московской и Ростовской областях, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие прошло по инициативе Московского областного союза промышленников и предпринимателей (региональное объединение работодателей), который с ноября 2020 года возглавляет генеральный директор МВМ Борис Богатырев.

«На встрече обсуждались вопросы цифровизации научно-промышленной сферы и связанная с ней проблематика, обмен лучшими практиками. За последние годы на предприятиях Московской и Ростовской областей выполнен большой объем работ по цифровизации технологических и бизнес-процессов», - говорится в сообщении.

Ярким примером цифрового и технологического развития «Метровагонмаша» является автоматическая линия сборки тележек для рельсового подвижного состава. Ее ввод в эксплуатацию в декабре 2018 года позволил увеличить производственную мощность сварочно-сборочного цеха №5 на 40%.

Автоматическая линия разделена на шесть сборочных постов, для которых организована комплексная поставка всех необходимых комплектующих деталей. Перемещение тележки происходит в автоматическом режиме, процесс управляется сигналами по сети Wi-Fi на определенной частоте и программируемыми контроллерами. Всей линией управляет центральный компьютер, а на интерактивных мониторах в режиме онлайн можно проследить движение каждого поста, причины простоя или поломки оборудования, статистику выполнения.

Световая и звуковая сигнализации предупреждают работников о начале маневра. Кроме того, датчики подают тревожный сигнал, если кто-то находится в опасной зоне в момент выполнения операции.

В рамках своего взаимодействия Союзы работодателей Московской и Ростовской областей планируют уделять больше внимания тематике цифровизации через совместные заседания, форумы и встречи в формате круглого стола, а также продолжать оказывать содействие предприятиям в части внедрения передовых цифровых технологий на производстве. По итогам онлайн-семинара принято решение продолжать практику проведения совместных совещаний в онлайн- и оффлайн-форматах.