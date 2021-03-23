РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В Мытищах продолжается социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!», направленный на безопасность несовершеннолетних пассажиров, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции пообщались с посетителями многофункциональных центров и регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Они рассказали об ответственности родителей и необходимости использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при перевозке детей.

«Они напомнили, что, согласно действующему законодательству, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка», - говорится в сообщении.

Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет можно перевозить только с использованием детской удерживающей системы.