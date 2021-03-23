РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Оркестр и солисты Подольской филармонии 28 марта проведут концерт, посвященный 100-летию со дня рождения армянского советского композитора Арно Бабаджаняна, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В концертном зале администрации 28 марта в 15:00 пройдет концерт оркестра и солистов Подольской филармонии, который будет посвящен 100-летию со дня рождения армянского советского композитора, пианиста, педагога, народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии Арно Бабаджаняна. Вход на концерт свободный.

Бабаджанян написал много фортепианных сочинений (в классическом и эстрадном жанрах). Но прославился благодаря красивым лирическим песням, которые стали всенародными шлягерами: «Благодарю тебя», «Будь со мной», «Верни мне музыку», «Год любви», «Голубая тайга» и многие другие.