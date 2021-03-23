РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В Домодедове врачи спасли 26-летнюю женщину, поступившую в хирургическое отделение с тяжелым аррозивным кровотечением в псевдокисту поджелудочной железы, прорывом кисты с формированием гематомы забрюшинного пространства, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Под руководством Леонида Гинзбурга выполнена успешная селективная эмболизация ветви селезеночной артерии. Кровотечение остановлено», - говорится в сообщении.

Через 4 дня пациентку выписали на амбулаторный этап лечения.