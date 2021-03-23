РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Подольские городские очистные сооружения готовы к паводку, на них отрегулировали задвижки и механизмы, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2020 году в рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги национального проекта «Экология» провели масштабную работу по строительству нового современного блока биологической очистки Подольских городских очистных сооружений. В настоящее время сооружения работают в полную мощность согласно всем проектным показателям. В результате в разы улучшились показатели по очистке сточных вод.

«Как правило, стоки в паводковый период поступают на очистные сооружения неравномерно, в зависимости от внешней температуры (потепления)», – сказала главный технолог очистных сооружений МУП «Водоканал» Марина Явтушенко.

Подольские городские очистные сооружения готовы к паводку. Заранее автоматизировали задвижки на трубопроводе избыточного ила, вторичных отстойников, где происходит разделение воды и ила. Также отрегулировали скорости движения скребковых механизмов для сгребания осадка и сбора плавающих веществ со дна отстойника.

Главная задача специалистов МУП «Водоканал» – не только пропустить всю воду и очистить ее до нормативов, но и обеззаразить. Важное звено в поддержании безопасности окружающей среды – ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод бактерицидными лампами.