РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В преддверии паводка в подмосковном Подольске объявили режим повышенной готовности, под особым контролем находятся водные объекты и дворовые территории, подвалы, дороги, сообщается на сайте администрации округа.

В округе проверяют не только водные объекты и гидротехнические сооружения, но и дворовые территории домов, где талая вода может попасть в подвальные помещения. Поэтому в отдельных многоквартирных домах уже стоят насосы. Также контролируют дороги, где возможно подтопление. Для откачки больших луж в черте города планируют использовать специальную технику, а также вести сбор и отвод воды с помощью тракторов и вручную. Противопаводковую комиссию возглавил глава Подольска Николай Пестов.

«В ежедневном режиме проверяем 38 гидротехнических сооружений в Подольске. В том числе городскую плотину на реке Пахре, а также водопропускные трубы, засоры которых всегда вызывают опасения. Созданы мобильные бригады. Также в округе ежедневно мониторят 16 рек и ручьев. Создан запас и резерв материальных средств – мотопомп, погружных насосов, водооткачивающей техники. Все службы и организации понимают, что делать, главная задача – делать все своевременно», – сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

В случае резкого потепления развитие ситуации может быть непредсказуемым. Если ночью будет минус, а днем плюс, то паводок может пройти спокойно. Но если температура воздуха повысится значительно, то половодья не избежать. В МУП «Водоканал» Подольска заранее просчитали алгоритм действий на плотине на реке Пахре в районе парка имени Виктора Талалихина.

«Эта плотина – один из центральных объектов пристального внимания в предпаводковый период. Мониторим ситуацию ежедневно, ожидаем, что воды должно быть много. В случае обильных вод предстоит снимать щиты на плотине и устанавливать металлические фермы. То есть фактически надо будет разобрать плотину, пропустить лед и большую воду, а затем снова ее восстановить», – сказал директор МУП «Водоканал» Подольска Михаил Семин.

По его словам, это нужно для того, чтобы снижался общий уровень воды.

«Так мы планируем снять пиковые нагрузки и облегчить ситуацию с пропуском весенних вод через городские системы ливневой канализации», – добавил Семин.