РИАМО - 23 мар. До конца года в подмосковных школах появится порядка 500 фандоматов по приему тары, также аппараты появятся в торговых сетях и на общественных территориях региона, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прежде всего это супермаркеты, если вы идете за продуктами, вы можете с собой прихватить тару и получать баллы. Когда будет закон, то будет денежная компенсация. Будет установка в школах, потому что там формируется культура, фандоматы там будут установлены в приоритетном порядке. Там дети смогут получить что-то полезное и интересное. Соответственно, везде, где есть поток людей», - сказал Воробьев.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин добавил, что в региональных школах до конца года поставят порядка 500 аппаратов по приему тары. Еще 300 появится в торговых сетях.

«Мы планируем порядка 500 фандоматов до конца года поставить в школах. До 300 поставим в торговых сетях. <...> Что касается общественных территорий, автовокзалов и так далее, то нам нужна будет помощь Федерации в лице ППК РЭО (Российский экологический оператор - ред.), пока цифру точно сказать не можем, но порядка 100 фандоматов на территории области мы поставим в общественных территориях до конца года", - сказал Хромушин.

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что кампания готова увеличить производство фандоматов в случае высокого спроса.

«Это все зависит от объема заказов. Китайцы научились производить в месяц 5 тысяч фандоматов. Наши предприятия ничем не уступают своими возможностям. Если будет массовый спрос, российские предприятия будут способны выйти на значительные объемы, измеряемые тысячами фандоматов в месяц», - отметил Шипелов.​