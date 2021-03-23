РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 мар. Глава Котельников Сергей Жигалкин на еженедельном оперативном совещании поручил усилить проверку газового оборудования в квартирах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание Жигалкин уделил проверке внутриквартирного газового оборудования и поручил управляющим компаниям проверить все квартиры городского округа.

Кроме того, на совещании обсудили тему ликвидации долгов управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Жигалкин отметил, что работу в этом направлении должны проводить усиленно. Отделу благоустройства нужно более плотно взаимодействовать с региональным оператором по содержанию контейнерных площадок и вести контроль за своевременным вывозом мусора.

Также затронули темы уборки территорий и жалоб в социальных сетях. Жигалкин почеркнул, что всегда необходимо держать обратную связь с жителями. Он напомнил, что для этого в муниципалитете создана и работает горячая линия главы по телефону: 8(495)554-45-08, куда могут звонить горожане и задавать свои вопросы.