РИАМО - 23 мар. В текущем году на территории Москвы планируется провести ремонтные работы на 232 объектах культуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Среди них отремонтированных за год объектов — Московский театр юного зрителя, Детский театр юного актера, ДШИ им. Глинки, театр «Уголок дедушки Дурова», музей-усадьба «Кусково», Музей Зеленограда, школа «Класс-Центр», галерея «А3» и ряд других.
Также в Москве идет модернизация городских культурных центров. В период с 2011 по 2020 годы за счет столичного бюджета провели ремонт десяти учреждений культурно-досугового типа.
Кроме того, в 2020 году завершили строительство двух новых зданий — для культурного центра «Киевский» в новой Москве и клуба «Современник» в районе Строгино.
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