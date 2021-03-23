РИАМО - 23 мар. В текущем году на территории Москвы планируется провести ремонтные работы на 232 объектах культуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В 2020 году завершены ремонтные работы на 138 объектах культуры, включая 29 библиотек, 10 музеев, 12 театров, 20 культурных центров, 55 парков культуры и отдыха, 12 школ искусств», — сообщили в пресс-службе.

Среди них отремонтированных за год объектов — Московский театр юного зрителя, Детский театр юного актера, ДШИ им. Глинки, театр «Уголок дедушки Дурова», музей-усадьба «Кусково», Музей Зеленограда, школа «Класс-Центр», галерея «А3» и ряд других.

Также в Москве идет модернизация городских культурных центров. В период с 2011 по 2020 годы за счет столичного бюджета провели ремонт десяти учреждений культурно-досугового типа.

Кроме того, в 2020 году завершили строительство двух новых зданий — для культурного центра «Киевский» в новой Москве и клуба «Современник» в районе Строгино.