РИАМО - 23 мар. За минувшую неделю в Московской области в торгах по продаже недвижимого имущества принял участие 31 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

При этом в торгах по продаже имущества участвовали 28 человек, по продаже земельных участков – 3 человека.

«Так, например, на торгах по продаже имущества, находящегося в собственности Московской области, расположенного в Одинцовском округе, площадью 58 402 кв. м на лот претендовали 5 участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую на 3,2 млн рублей», - отметили в пресс-службе.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.