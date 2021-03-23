РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» по 26 марта будут выявлять факты домашнего насилия в рамках оперативно-профилактической операции «Подросток-Семья», сообщает пресс-служба ведомства.

На территории городского округа с 22 по 26 марта проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток-Семья».

«Ее цели - организация досуга и занятости несовершеннолетних, выявление родителей или иных законных представителей, ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, жестоко с ними обращающихся, выявление взрослых лиц, совершающих противоправные деяния в отношении несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, проведение подобных мероприятий направлено на повышение уровня профилактики безнадзорности несовершеннолетних, предупреждение противоправных действий со стороны несовершеннолетних, пресечение фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность.

Сотрудники полиции просят жителей Балашихи, которые обладают какой-либо информацией о данных фактах, сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» по телефону: 8(495)524-35-17 или 112.