РИАМО - 23 мар. С 15 по 19 марта в Подмосковье выставили на торги 77 объектов, в том числе объявлено о проведении 49 электронных аукционов и 28 «молоточных». Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно взять в аренду земельный участок под ИЖС площадью 3853 кв. м в городском округе Химки, взять в аренду помещения площадью 1785 кв. м с земельным участком площадью 3125 кв. м для организации общественного питания в Зарайске, приобрести земельный участок площадью 1270 кв. м для личного подсобного хозяйства в Серпухове», - отметили в пресс-службе.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.