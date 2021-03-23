РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В легкоатлетическом манеже спортшколы Люберец 27 и 28 марта состоится чемпионат Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, в нем поучаствуют порядка 150 спортсменов. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Около 150 сильнейших тяжелоатлетов из подмосковных городов приедут 27 и 28 марта в Люберцы, чтобы побороться за право быть лучшими! Также эти соревнования будут отборочными на первенство России по тяжелой атлетике, которое пройдет в Ханты-Мансийске», - сказал Ружицкий.

Начало соревнований в 11:30. Они пройдут по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №349А.

Соревнования планируют посетить семикратный рекордсмен мира Вячеслав Клоков и президент Федерации тяжелой атлетики Московской области Владислав Малыгин.