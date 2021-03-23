РИАМО - 23 мар. Красная площадь, парк «Зарядье», здание МГУ появятся на обновленной купюре номиналом 100 рублей, сообщает РБК.

Ранее на сторублевой купюре была изображена скульптура Апполона с колесницей, которая находится на фронтоне Большого театра.

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другое», — отметил зампред ЦБ Михаил Алексеев.

ЦБ планирует обновить дизайн купюр российского рубля. Новые банкноты войдут в оборот до 2025 года.