РИАМО - 23 мар. С 15 по 19 марта комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе в сфере закупок 27 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«В частности, были опубликованы 4 закупки на капремонт больниц, 2 закупки на благоустройство общественных территорий, 2 закупки на капремонт учреждений культуры, 2 закупки на поставку медицинского оборудования, закупка на строительство сети водоснабжения, закупка на реконструкцию водозаборного узла, закупка на сохранение объекта культурного наследия», - уточнили в пресс-службе.

На минувшей неделе в Подмосковье также состоялось 13 аукционов по аренде и продаже имущества и продаже земельных участков.