РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В поддержке федерального проекта по голосованию за объекты благоустройства примут участие 17 волонтеров от подмосковного Подольска, регистрация завершилась, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Регистрация в волонтерские штабы по поддержке платформы для голосования за объекты городской среды по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» завершилась 22 марта.

«По предварительным данным, на текущий момент от нашего региона в волонтерские штабы зарегистрировалось более тысячи участников из 56 городских округов», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В настоящее время идет обработка оставшихся заявок. Региональный список волонтеров актуализируют до конца марта. Активисты будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение. Также через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать по номеру телефона.

«Необходимо привлекать жителей, особенно молодежь, к участию в голосовании. Комфортная городская среда формируется здесь и сейчас, и именно нам потом жить и растить детей в этих городах. Вовлеченность жителей – главный залог успешного благоустройства», – добавил Хайкин.

Онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов для реализации в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая.

Принять участие в нем сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Необходимо отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные места. Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на 2022 год.