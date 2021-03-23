РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. Ученицы детской музыкальной школы №2 Люберец Варвара Жукова, Анна Парпеева и Алиса Надирова стали лауреатами Международного многожанрового конкурса «Русская береза», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Девочки выступали в номинациях «Вокальное исполнительство» и «Эстрадный вокал» и получили дипломы лауреатов I степени в своих возрастных категориях.

Они занимаются у преподавателей по вокалу Татьяны Лощеновой и Лилии Локтевой.