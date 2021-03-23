РИАМО - 23 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль Киевского направления МЖД рядом со станцией Переделкино, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Станция Переделкино расположена на западе Москвы между станциями Мичуринец и Солнечная Киевского направления МЖД (в перспективе – МЦД-4). Утверждена планировка территории площадью более 30 га.

«На 2022 год запланировано завершение реконструкции станции (Переделкино - ред.), в ходе которой на месте старой пригородной платформы будет построен современный городской вокзал с пешеходным переходом – конкорсом через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам», – отметили в пресс-службе.

Территория около станции будет благоустроена. Так, планируется строительство пешеходного перехода, который обеспечит проход к поселку Чоботы и свяжет две части района Ново-Переделкино. Пройти от станции Переделкино к остановкам наземного транспорта на привокзальной площади можно будет под навесом.

Для подъезда к платформе с северной стороны построят дорогу протяженностью 500 м, с южной стороны будет проведена реконструкция 9-й Чоботовской улицы. Кроме того, около выходов с вокзала оборудуют площадки для парковки и проката велосипедов.

Реконструкция станции Переделкино и благоустройство прилегающей территории является частью проекта МЦД-4 «Киевского-Горьковский».