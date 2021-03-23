РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Председатель Мытищинского объединения краеведов, заведующий сектором краеведения библиотечно-информационного центра Сергей Ветлин стал лауреатом подмосковной литературной премии, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры, в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоялось чествование лауреатов областных литературных премий – имени Михаила Пришвина и имени Роберта Рождественского.

Ветлин был награжден дипломом лауреата областной литературной премии имени Пришвина. Всего дипломы двух премий получили четыре автора из Подмосковья.

Областная литературная премия имени Пришвина учреждена в 2004 году и присуждается в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Премия имени Рождественского учреждена в 2003 году и ежегодно вручается жителям Московской области за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание.

В 2020 году на эти премии подано 125 заявок из 38 муниципальных образований Московской области.

Ветлин более четверти века проработал на советском и российском ТВ, пройдя путь от администратора научно-популярных программ «Клуб путешественников» и «Очевидное-невероятное» до сценариста и шеф-редактора телевизионных документальных циклов «Лубянка» и «Тайны века». Параллельно с работой на ТВ он активно занимался и занимается краеведческой работой. Является автором ряда книг о прошлом Мытищинского края и истории культурно-образовательных учреждений Подмосковья.