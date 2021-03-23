РИАМО - 23 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы, деньги единовременно получат 83 228 человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Выплату получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в связи с 76-й годовщиной Победы в ВОВ. На нее могут рассчитывать инвалиды и участники войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года.

Также выплату получат те, кого наградили медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства из-за ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны. А также участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, военные, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла и те, кто родился до 31 декабря 1931 года.

В 2020 году – к 75-летию Великой Победы – размер выплат был увеличен в 2,5-3 раза и составил от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей. В этом году увеличенные размеры выплаты сохранят.