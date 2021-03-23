РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В подмосковной Балашихе местный житель похитил мобильный телефон и наушники у мужчины, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель. Он сообщил, что около дома на улице Кудаковского неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил его мобильный телефон и наушники. Сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».