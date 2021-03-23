РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В микрорайоне Климовск Подольска проводят голосование среди горожан по вопросу целесообразности установки пешеходного перехода на Школьной улице, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проводимого мониторинга территории в микрорайоне Климовск регулярно выявляются случаи перехода пешеходами проезжей части улицы Школьной вне специально отведенного для этих целей места, вблизи дома №8. Территориальное управление считает целесообразным рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода на указанном участке дороги.

В связи с этим в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте» проводится опрос населения по целесообразности установки пешеходного перехода. Также горожан просят отметить места, где, по их мнению, более необходим пешеходный переход.